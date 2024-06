Mbappè si frattura il setto nasale: ieri ha lasciato lo stadio in ambulanza

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Un video di pochi secondi pubblicato dal sito dell'Equipe mostra Kylian Mbappé lasciare la Duesseldorf Arena in ambulanza. L'attaccante della Francia, infortunatosi in uno scontro di gioco con il difensore austriaco Kevin Danso sul finire della partita d'esordio a Euro 2024, secondo una prima diagnosi ha riportato la frattura del setto nasale.

Dopo un esame in ospedale, nella notte lo staff medico della nazionale francese deciderà se procedere o meno ad un intervento chirurgico, aggiunge il giornale. "A quanto pare il suo naso non sta per niente bene - ha commentato il ct Deschamps - Vedremo. E' il lato negativo di questa serata, anche se si tratta solo del naso. Ovviamente per noi è un grosso fastidio". (ANSA).