Mbappé strizza l'occhio al Milan, il connazionale Kalulu risponde: "E chi non lo vorrebbe?"

Il difensore rossonero Pierre Kalulu si è raccontato in una lunga intervista a la Repubblica, commentando anche le ultime dichiarazioni d'amore del suo connazionale Kylian Mbappé nei confronti del Milan: "E chi non lo vorrebbe?", le sue parole sulla stella del PSG e della Nazionale francese.

Durante un fuori-onda ai FIFA The Best di lunedì, Mbappé aveva risposto così a un tifoso in merito a un suo possibile futuro in Serie A: "Se vengo in Italia è solo per il Milan".