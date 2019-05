Mbappè:più responsabilità, Psg o altrove

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Kylian Mbappé sorprende ancora, ma stavolta non per un gol (e ne ha fatti a bizzeffe quest'anno), quanto per l'uscita che ha messo in fibrillazione mezza Europa. Premiato ieri sera come Mvp della Ligue1, il fuoriclasse del Psg non ha escluso - per la prima volta - il possibile addio: "Al Psg ho imparato tante cose, è un momento molto importante della mia vita - le sue parole riprese dalla stampa francese - Sono arrivato a un punto di svolta della mia carriera, forse è tempo di avere più responsabilità, magari col Psg e ne sarei felice, oppure altrove per un nuovo progetto". Parole che hanno subito acceso i radar degli operatori del mercato che magari sognano un altro colpo 'alla Neymar o alla C.Ronaldo', con tante big, Real Madrid in primis, pronte a cogliere la clamorosa apertura del 21enne campione del mondo francese, sotto contratto col Psg fino al 2023.