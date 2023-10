McKennie: "Gioco con Pulisic da quando ho 13 anni. Una volta in Germania volevano 'ucciderci' per una foto durante il Giorno del Ringraziamento"

Weston McKennie, centrocampista americano della Juventus, si è così espresso a DAZN sul connazionale del Milan Pulisic: “L’attuale squadra in nazionale è molto più di una squadra, è sicuramente il gruppo più unito in cui io sia mai stato. Gioco con Christian Pulisic da quando ho 13 anni, lui (Weah, ndr) gioca contro Adams o Aaronson da tantissimo. Quando giocavo in Germania allo Schalke Christian era al Borussia. Ora che ci penso io e lui abbiamo sempre giocato per squadre rivali: prima in Germania, ora io Juventus e lui Milan.

In Germania avevamo una partita contro nella settimana del Giorno del Ringraziamento e c’erano le nostre famiglie in città, per cui siamo andati a cena insieme per festeggiare e abbiamo fatto una foto che ho postato. A quel punto tutti volevano ucciderci, ci chiedevano cosa facessimo insieme. Non capivo, pensavo ‘Questa è un’importante festa americana, in cui devi stare con gli amici e la famiglia'”.