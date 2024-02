McKenzie: "Musah è un talento. Poi quanto sacrificio per la squadra..."

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Mark McKenzie, difensore del Genk e degli Stati Uniti, ha parlato così del centrocampista rossonero Yunus Musah: "Yunus è una bestia, un animale soprattutto quando c'è da riconquistare il possesso palla, vincere i duelli e creare occasioni da gol. Contrastarlo è molto difficile e tra l'altro può giocare largo, è bravo nell'uno contro uno e quando c'è da buttarsi in profondità senza palla a ridosso dell'ultimo difensore.

Se gioca a centrocampo sa verticalizzare, creare opportunità per i compagni e per sé stesso e anche trovare la porta da lontano come ha dimostrato al Valencia. È un altro che ha le qualità per giocare ai massimi livelli. Con la palla e senza palla: Musah è un talento. Poi quanto sacrificio per la squadra...".