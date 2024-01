Media spettatori dopo 19 giornate di Serie A: Milan sul podio. I numeri

Dopo 19 giornate di campionato, e dunque con la fine del girone d'andata, la redazione di Transfermarkt ha stilato la classifica della media spettatori in Serie A, con il Milan di Stefano Pioli che si trova ampiamente sul podio.

Stando ai dati raccolti dalla versione italiana del noto portale tedesco, il diavolo ha una media di 71.610 tifosi a partita, 1233 in meno rispetto ai cugini dell'Inter, primi in questa particolare classifica, che però nel 2023 hanno disputato una partita in più rispetto qi rossoneri. A chiudere il podio la Roma di José Mourinho, con una media di 61.874 spettatori a partita. A seguire in ordine Lazio, Napoli e Juventus, malissimo l'Atalanta, addirittura 18esima.

C'è da dire che la media spettatori del Milan allo stadio in questo 2023 fa invidia anche a livello internazionale, visto che il San Siro rossonero si è classificato al sesto posto della classifica mondiale, stradominata dal Borussia Dortmund e dai suoi 81.312 tifosi di media.