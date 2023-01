MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il discorsetto durante l'intervallo di Milan-Inter non l'ha tenuto soltanto <b>Stefano Pioli</b> per i rossoneri. Come riportato da <i>Mediaset</i>, infatti, anche Maldini e Massara sono scesi negli spogliatoi per cercare di chiamare i giocatori rossoneri alla reazione nel secondo tempo.