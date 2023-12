Meglio l'Europa League o fuori da tutto? Tifosi milanisti spaccati in due

Ieri il Milan si è dovuto accontentare della discesa in Europa League, giunta a causa del terzo posto conquistato nel girone di Champions League. In mattinata, la redazione di MilanNews.it ha proposto sul suo profilo X un sondaggio che propone le due seguenti opzioni: meglio giocare l'Europa League o sarebbe stato più conveniente star fuori dalle competizioni europee per concentrarsi unicamente sul campionato?

I tifosi sono sostanzialmente spaccati in due: per quasi il 60% dei votanti è stato meglio qualificarsi in Europa League, mentre per il restante 40% (certamente una biona percentuale) sarebbe stato preferibile essere fuori da tutto.