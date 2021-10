Mendy resta in carcere: rigettata per la terza volta la richiesta di libertà su cauzione

Benjamin Mendy resta in custodia cautelare dopo che il giudice Patrick Thompson, in un'udienza di 50 minuti alla Chester Crown Court, ha negato al giocatore del Manchester City (nel frattempo sospeso dal club) la libertà su cauzione per la terza volta. Lo riporta Sky Sports UK. Accusato di quattro stupri e di un'aggressione sessuale, Mendy è detenuto in una prigione di Liverpool da quasi due mesi.