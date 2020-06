Menez: “Felice di essere tornato in Italia. Milan-Roma? Bella partita, che vinca il migliore”

Il neo-attaccante della Reggina, Jeremy Menez, è intervenuto in conference call su Sky Sport. Ecco le sue parole:

Sul ritorno in Italia: "Finalmente sono tornato in Italia. Sono molto felice e ho già fatto 7 anni qui. Con la storia del Coronavirus non ho potuto fare una presentazione, ma sento già il calore della città".

Sul scelta di andare alla Reggina: "Per 2-3 avevo perso la passione per il calcio e per lavorare. Avevo bisogno di un nuovo progetto umano e sportivo".

Sull'obiettivo: "Il sogno è quello di andare in A, io sono venuto per dare il massimo".

Su Milan-Roma: "È una bella partita, non posso sbilanciarmi: che vinca il migliore! (ride, ndr)”.