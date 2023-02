Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Dopo l'incontro di ieri con Ednaldo Rodrigues, presidente della Cbf, Ramon Menezes è stato nominato ct a interim del Brasile. L'annuncio è arrivato oggi. Menezes guiderà dalla panchina la Selecao nell'amichevole contro il Marocco, a Tangeri, il 25 marzo prossimo. Menezes ha già guidato il Brasile Under 20, trascinandolo al successo del titolo sudamericano, in Colombia. Intanto, la Cbf sta trattando l'ingaggio di un ct a tempo indeterminato: il nome di Carlo Ancelotti è sempre in lizza. "Ramon Menezes merita una considerazione speciale - ha detto Rodrigues -. È un allenatore con un grande potenziale. Vogliamo sempre più persone con idee nuove e audaci nelle Nazionali. Ha lavorato con eccellenti risultati ed è riuscito a far giocare la squadra in modo moderno, in linea con le caratteristiche del nostro calcio". Il nuovo allenatore a interim ha collezionato 17 partite alla guida della Under 20 verdeoro, conquistando 11 vittorie, ottenendo quattro pareggi e subendo solo due sconfitte. Appese le scarpe al chiodo nel 2013, Menezes lavora come allenatore dal 2015: ha guidato otto club, fra cui il Vasco de Gama. (ANSA).