Meno cinque all'euroderby: Inter data come favorita dai bookmakers

Manca sempre meno al primo euroderby, di andata, tra Milan e Inter. Questa mattina l'edizione de Il Giornale riporta che, anche alla luce del recente rendimento delle due squadre in campionato, siano proprio i nerazzurri la squadra prediletta dai bookmakers per l'approdo alla finale di Istanbul del prossimo 10 giugno. L'Inter si starebbe riportando anche a ridosso del Real Madrid come squadra favorita per la vittoria finale anche se il Manchester City rimane ampiamente in pole position.