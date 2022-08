Meno due a Milan-Bologna, la probabile formazione rossonera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano appena due giorni alla terza giornata di campionato di Serie A per il Milan che, sabato sera alle 20.45, sarà impegnato a San Siro contro il Bologna, reduce da un punto in due partite. Potrebbero esserci già le prime novità di formazione per Stefano Pioli, in particolare sulla linea di trequarti con Charles De Ketelaere che potrebbe far registrare la sua prima titolarità in rossonero. Questo l'11 probabile proposto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud