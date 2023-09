Meno due al derby: per Pulisic e Musah prevista oggi la prima seduta

Sono stati gli ultimi a rientrare a Milano a causa del match giocato in America con gli USA nella notte italiana tra il 12 e il 13 settembre. A due giorni dal derby, Pulisic e Musah sosterranno oggi il primo allenamento con il gruppo dei rossoneri a Milanello. Per l'attaccante si profila una maglia da titolare, mentre il centrocampista, con molta probabilità, si accomoderà in panchina.