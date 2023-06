Menomale che Silvio Berlusconi c’è stato

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nella giornata di ieri, il mondo, il mondo dello sport, del calcio e il mondo Milan hanno salutato Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni. Da numero 1 del Club rossonero dal 1986 al 2017, il Cavaliere ha collezionato ben 29 trofei (8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa, 1 Mondiale per club), diventando il presidente più vincente nella storia del calcio italiano e il quinto nella storia del calcio mondiale.

Sono stati tantissimi i messaggi che si sono susseguiti alla pubblicazione della notizia del decesso: parenti, amici, colleghi, politici, calciatori, allenatori, avversari... Tutti hanno trovato un momento per ringraziare di essere entrati, in qualche modo, in contatto con il mondo creato da Silvio Berlusconi, riconoscendone il genio imprenditoriale, il talento comunicativo, la generiosità documentata e non e, per quanto riguarda il mondo dello sport, l'essere stato un grande visionario. Con lui il Milan è diventato il club più forte del mondo, con i calciatori più forti del mondo, invidiato ed apprezzato per palmares e spettacolo.Con il Milan, Silvio Berlusconi ha creato un modello di fare calcio innovativo, in cui sapeva essere leader nella maniera giusta, capace di comandare quando c'era bisogno di farlo e di stare coi pari quando era necessario, con la nascita e lo sviluppo del Centro Sportivo di Milanello, assolutamente originale nella sua evoluzione, che ha forgiato squadre eccezionali, costellate da allenatori e calciatori tra i migliori nella storia di questo sport: da Nils Liedholm a Carlo Ancelotti, passando per Sacchi e Capello sulla panchina, da Ruud Gullit, da Marco van Basten, da George Weah, da Andriy Shevchenko e da Ricardo Kakà, con i grandi italiani Maldini, Baresi, Gattuso, Pirlo, Inzaghi... Tanti, tantissimi campioni, tutti nel grande Milan fatto grande da Silvio Berlusconi che sì: è stato il più grande presidente nella storia del calcio mondiale.