Mentalità, rabbia e gol pesanti: Giroud è l'anima di questo Milan

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Che la qualità di gioco del Milan sia migliorata è sotto gli occhi di tutti, nonostante le vittorie contro Udinese e Frosinone, arrivate al termine di rimonte di cuore e rabbia, ma si sa: in questo sport vincere così è probabilmente più bello e stimolante. Nell'attacco del Milan, sotto la guida di Pioli, Luka Jovic sta facendo benissimo, continuando a segnare (7 reti sin qui) sempre in momenti decisivi della partita.

Nell'analisi fatta a Dazn da Supertele, la mentalità di Olivier Giroud è di gran lunga un elemento chiave nelle partite, e anche nelle difficoltà, di questo Milan. Infatti, in occasione della rete di Gabbia, il francese ha mostrato a tutti un'esultanza rabbiosa, di cuore e di lotta, in quella che era una serata cruciale per il percorso dei rossoneri in Serie A. Giroud è come un padre per i suoi compagni, un fratello maggiore, un esempio da seguire: il Milan viaggia anche sulle nuove vibes del francese, spesso decisivo in queste ultime partite, con la gara di domenica sullo sfondo e con Giroud che contro il Napoli sembra trovarsi sempre a suo agio (9 partite giocate e 6 gol contro i partenopei).