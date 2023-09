Mercato, -5 ore alla chiusura del sessione estiva 2023

Mancano esattamente cinque ore alla chiusura del mercato estivo 2023 che chiuderà alle 20. Il Milan è ancora al lavoro per provare a chiudere per un nuovo attaccante: dopo le difficoltà burocratiche per Daka del Leicester, ora i rossoneri sono in trattativa con il Siviglia per Rafa Mir, centravanti spagnolo classe 1997.