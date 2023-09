Mercato, -8 ore alla chiusura della sessione estiva 2023

Manca sempre meno alla chiusura del mercato: alle 20 si concluderà la campagna acquisti estiva 2023. Il Milan, che oggi ha ceduto in prestito Lorenzo Colombo al Monza, è al lavoro per provare a prendere un nuovo attaccante e per provare a concludere anche qualche uscita, in primis quella di Divock Origi, il quale è nel mirino di alcuni club inglesi.