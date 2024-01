Mercato di riparazione, quando chiudono le trattative campionato per campionato

Siamo nel bel mezzo del mercato di riparazione. Iniziata il 2 gennaio, la sessione invernale di calciomercato dà l'occasione alle squadre di puntellare le proprie rose nel corso della stagione. Il Milan ha già fatto rientrare Gabbia dal prestito al Villarreal e ha acquistato un jolly come Filippo Terracciano dal Verona, ma non si fermerà qui.

Ecco quanto tempo avrà il Milan per concludere le operazioni in entrata o uscita, in Italia o all'estero. Di seguito date e orari di chiusura delle trattative nei top 5 campionati europei:

BUNDESLIGA: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 18.00

SERIE A: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 20.00

PREMIER LEAGUE: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 23.59.59

LIGUE 1: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 23.00

LA LIGA: Giovedì 1° febbraio 2024, ore 23.59.59