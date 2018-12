Mercato estero, c'è l'accordo tra Rabiot e il Barca

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Nonostante le smentite arrivate finora, il Barcellona e Adrien Rabiot avrebbero già sottoscritto il contratto che porterà il talento del Psg in Catalogna. Lo scrive oggi 'Le Parisien' secondo cui la situazione intorno al centrocampista francese classe '95, e che ha il contratto in scadenza a giugno, potrebbe chiarirsi nei prossimi giorni. Il quotidiano francese, che non fornisce indicazioni sulle fonti della notizia, sottolinea che, sebbene al momento non ci siano trattative tra il Barça e il Psg, la situazione potrebbe sbloccarsi portando ad un accordo tra i due club. 'L'Équipe' ad esempio sostiene che tra i due club ci sono già state "discussioni" che potrebbero presagire ad "un accordo contrattuale". Le indiscrezioni sulla stampa francese arrivano all'indomani della smentita del Barcellona che ha negato ieri "qualsiasi tipo" di accordo con il centrocampista, ribadendo che gli unici contatti "con il management sportivo del Psg" ci sono stati ad agosto e una settimana fa.