MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, nel corso della sua prima conferenza stagionale a Milanello in occasione del raduno dei rossoneri, ha fatto l'identikit dei giocatori che gli piacerebbe avere nei ruoli di bisogno in questo mercato, esterno destro e centrocampo: "Velocità e uno contro uno per l'esterno destro. Centrocampisti con caratteristiche diverse tra loro".