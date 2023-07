Mercato Milan, ecco dove potrebbe giocare Tijjani Reijnders

MilanNews.it

Le trattative per Tijjani Reijnders vanno avanti con la Gazzetta dello Sport che oggi ha riportato che il Milan aspetta risposte dall'Az Alkmaar che, al momento, sembra essere arroccato sulle sue posizioni. Il giovane centrocampista olandese è pronto sarebbe l'ideale per il Milan perchè capace di giocare sia da centrocampista centrale in una linea a tre che da mediano in un centrocampo a due. I rossoneri la prossima stagione potrebbero addirittura decidere di adottare entrambi gli schieramenti e un giocatore duttile farebbe molto comodo.