Mercato Milan, i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza per Kaio Jorge

Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e l’acquisto ormai definito di Olivier Giroud, l’attacco del Milan potrebbe ulteriormente rafforzarsi con l’arrivo del classe 2002, Kaio Jorge. L'interessamento del club rossonero non è certo una novità, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società di via Aldo Rossi potrebbe concretizzare questa operazione a stretto giro di posta, per battere la concorrenza. Il costo del cartellino di Kaio Jorge si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il Milan vorrebbe chiudere l’operazione in questa sessione di mercato e anticipare la concorrenza. Sul giocatore del Santos ci sono anche Napoli, Juventus e diversi club europei.