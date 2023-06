Mercato Milan, Zaccheroni: "Prenderei un'alternativa a Giroud"

MilanNews.it

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan con cui ha vinto uno scudetto, è stato intervistato sulla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Questo il suo consiglio di mercato alla domanda su quali obiettivi doveva avere il Milan per questa estate: "Dipende sempre da come vogliono giocare, ma dove serve più qualità è sempre davanti. Prenderei un attaccante come alternativa a Giroud."