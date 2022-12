Mercato Serie A, Il Giornale: "La parola d’ordine delle big: prima di tutto non perderli"

MilanNews.it

Il Giornale in edicola questa mattina titola così sul mercato in Serie A: "La parola d’ordine delle big: prima di tutto non perderli". Prima di pensare alle entrate, è fondamentale tenersi stretti i propri gioielli. Il Milan, per esempio, è da tempo al lavoro per il rinnovo di tre punti fermi della squadra di Pioli, vale a dire Giroud, Bennacer e Leao.