Mercato Serie A, il Milan ha contribuito a più della metà della spesa totale di tutti i club

Secondo i dati di Transfermarkt.it, aggiornati al 24 luglio, il Milan ha speso 69 milioni nell'attuale sessione di mercato. La cifra non è certamente bassa, considerata anche la potenza d'acquisto dei club di A. In Italia il volume totale di spesa nel mercato estivo è attualmente di 136 milioni spesi da tutti e 20 i club. I conti si fanno in poco tempo: gli acquisti del Milan rappresentano più della metà dei soldi investiti, a sottolineare il notevole operato della società rossonera finora.