Mercato, Thuram e Reijnders i colpi da applausi. CorSera: "Chi fa l'affare d'oro"

Nell'edizione di oggi del Corriere della Sera, si trova anche un commento di Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, sui colpi della Serie A di quest’estate, tra chi ha reso di più e chi ha invece deluso: “Thuram e Reijnders i colpi da applausi, anche se il bilancio è chiaramente provvisorio. […] Ragionamento inevitabile anche sul fronte Milan, perché Giroud si sta ritrovando sempre e comunque insostituibile, nel senso più letterale della parola. Jovic non era la prima scelta e si è visto, Okafor è un ibrido e nasce più come soluzione esterna. Reijnders è l’esempio perfetto di come coniugare la richiesta tecnica con il budget economico, senza strapagare i giocatori come fa il Chelsea.

[…] Non sempre i giocatori più pagati diventano i più determinanti, è il caso — momentaneo — di Chukwueze, lo è ancora di più per Lindstrom nel Napoli. Si intravedono invece raggi di luce azzurra nelle prestazioni di Natan, prelevato in silenzio, ma con aspettative e pressioni altissime per sostituire un baluardo come Kim. […] Promossi e bocciati, anzi rimandati, dall’ultimo mercato: la Roma si gode la continuità realizzativa di Lukaku e spera di avere finalmente Renato Sanches, Sarri ha ormai sdoganato Rovella e Guendouzi per il centrocampo della sua Lazio ma non ancora il promettente Isaksen sull’ala destra, mentre la Fiorentina ha rigenerato Arthur e si coccola più Beltran di N’Zola”.