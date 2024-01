Mercoledì apre la vendita dei biglietti per Rennes-Milan, playoff di ritorno di Europa League

AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Rennes-Milan, gara di ritorno del playoff di Europa League in programma giovedì 22 febbraio alle 18.45 al Roazhon Park, sono disponibili sul sito Vivaticket e saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

Abbonati 2023/24: dalle ore 12.00 di mercoledì 24 gennaio fino alle 23.59 di domenica 28 gennaio.

Titolari CRN Card: dalle ore 12.00 di lunedì 29 gennaio la vendita di eventuale disponibilità residua.

Il prezzo del biglietto sarà di 37€ cadauno.

A seguito dell'acquisto online verrà emessa una ricevuta in formato PDF con indicato il luogo in cui poter ritirare il biglietto.