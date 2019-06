Messaggero Veneto: "Fofana può partire: sfida Milan-Torino"

Sul Messaggero Veneto di oggi, edizione di Udine, si parla brevemente anche di sport: "Fofana può partire: è sfida Milan-Torino" è il titolo dell'articolo dedicato. Udinese dunque attiva sul mercato non solo in entrata, ma anche in uscita. Proprio Udine, tra l'altro, entra in scena oggi per quanto riguarda l'Europeo Under 21: ospiterà la sfida tra Germania e Danimarca.