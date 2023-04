Messaggi shock sui social a Theo, il Pescara: "La nostra solidarietà all'atleta"

"Come si può augurare la morte ad una persona e al proprio figlio? La nostra solidarietà a Theo Hernandez , l’ennesimo atleta oggetto di commenti irriguardosi che non hanno nulla a che fare con lo sport". Con questo annuncio pubblicato sull'account Twitter , il Pescara si stringe attorno al terzino sinistro del Milan, vittima di gravi insulti sui social in seguito a Milan-Napoli di Champions League.

"Condannare qualsiasi frase offensiva o irrispettosa nei confronti di un giocatore (a prescindere dalla maglia indossata) dovrebbe trovarci tutti d’accordo. Eppure, a giudicare dai commenti, non è così. Si cerca, a tutti i costi, il pretesto per non stigmatizzare tali comportamenti e per alimentare l’odio. E non vogliamo darvi questo spazio" conclude la società abruzzese.