Messaggio e sostegno del Milan alla popolazione dell'Emilia Romagna

Con un post su Twitter, il Milan ha espresso il proprio sostegno e il proprio aiuto per la popolazione dell'Emilia-Romagna, colpita duramente in questi giorni da un violentissimo alluvione: "Tutta la famiglia rossonera si stringe alla popolazione colpita dell'alluvione. Per sostenere i soccorsi e le comunità dell'Emilia-Romagna http://regione.emilia-romagna.it/alluvione"

Tutta la famiglia rossonera si stringe alla popolazione colpita dell'alluvione in @RegioneER

Per sostenere i soccorsi e le comunità dell'Emilia-Romagna ➡ https://t.co/EeiQGzYulE pic.twitter.com/oSxNthpMMf — AC Milan (@acmilan) May 18, 2023