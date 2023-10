Messi: "Con Ronaldo bella battaglia, ci siamo nutriti a vicenda. Eredi? Ecco chi può essere in lotta"

L'ottavo Pallone d'Oro e un pensiero all'eterno rivale. Lionel Messi ha parlato anche di Cristiano Ronaldo durante la conferenza stampa a margine dell'evento tenutosi ieri sera a Parigi: "È sempre stata una bella "battaglia" di sport. Ci siamo nutriti a vicenda perché siamo entrambi molto competitivi. Anche lui ha sempre voluto vincere tutto. È stato un momento molto bello per noi e per le persone che amano il calcio. Quello che abbiamo fatto per così tanto tempo ha molti meriti: è facile arrivare ma è difficile restare. Siamo rimasti al vertice per 10-15 anni ed è stato molto difficile ma spettacolare e un bel ricordo per tutti coloro che amano il calcio".

Gli eredi: "Ci sono diversi giocatori, potrebbe esserci una bella lotta nei prossimi anni. Haaland, Mbappé, Vinicius... Tanti giovani interessanti. Anche Lamine Yamal, che è molto giovane e gioca già nel Barcellona".

L'ultimo Pallone d'Oro: "È da un po' che non penso più al Pallone d'Oro. Prima dicevo che per me non è mai stata una priorità vincerlo, tanto meno adesso dopo aver ottenuto tutto in carriera ed essere ad un altro punto nella mia vita. Penso che questo sarà il mio ultimo Pallone d'Oro. Sono felice di aver ottenuto tutto ciò che ho ottenuto e di essere il giocatore che ne ha conquistati di più".