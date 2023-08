Messi incanta gli Usa: settimo gol in quattro partite

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Sette gol in quattro partite. Lionel Messi sta incantando gli spettatori della Major League Soccer. L'argentino ha segnato l'ennesima doppietta e ha permesso ai suoi Inter Miami di agguantare in extremis il pareggio per 4-4 contro Dallas negli ottavi della Coppa di Lega. La squadra della Florida grazie al suo campione ha staccato il biglietto per i quarti. Negli Usa è Messi-mania: i biglietti per assistere alla partita della "pulce" nel Toyota Stadium della città texana sono esauriti in soli 18 minuti. (ANSA).