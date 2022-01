Messi negativo al Covid: è guarito e sta tornando a Parigi

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Lionel Messi è tornato negativo al Covid e può ripartire per rientrare in Francia, dove il Paris SG lo attende con ansia. Lo scrive la stampa argentina, ricordando che il sette volte Pallone d'Oro era risultato positivo durante le vacanze natalizie, essendo così costretto a restare in Argentina dove si trova con la sua famiglia. Lunedì sera, dopo la partita di Coppa di Francia vinta a Vannes (4-0), Mauricio Pochettino aveva dichiarato: "Per il momento non abbiamo notizie di Leo Messi. E francamente per la trasferta a Lione del 9, non so. Ci alleneremo tutti i giorni e vedremo". Sui media argentini appaiono le foto dell'attaccante che sale a bordo del suo jet privato, parcheggiato a Rosario, con i suoi parenti. (ANSA).