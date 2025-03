Messi non c'è e i tifosi devono essere risarciti: cosa fa avere un calciatore del genere in squadra

Quando Lionel Messi mette in difficoltà gli avversari anche fuori dal campo. È successo stanotte, nello stadio Shell Energy degli Houston Dynamo, con il tutto esaurito per la partita contro l'Inter Miami (persa 1-4) e 22.000 tifosi presenti sugli spalti sono rimasti delusi alla notizia che la stella argentina non avrebbe preso parte alla trasferta. Delusione legittima per il rincaro dei prezzi dei biglietti per la presenza invece del sette volte Pallone d'Oro è atteso in uno stadio, così il club statunitense ha promesso ai loro tifosi un biglietto gratuito per una prossima partita casalinga.

Il messaggio ai tifosi

"Il recente report sullo stato dei giocatori per la partita non includeva l'attaccante Lionel Messi, ma è stato riportato che non ha effettuato il viaggio verso Houston. Sfortunatamente, non abbiamo alcun controllo su chi gioca per i nostri avversari. Non vediamo l'ora di ospitare tutti domani per quello che sarà un'atmosfera incredibile e una celebrazione del calcio per la città di Houston. Per mostrare il nostro apprezzamento, i tifosi che parteciperanno alla partita di domani sera (ieri sera, ndr) potranno richiedere un biglietto gratuito per una futura partita dei Dynamo di questa stagione. Ulteriori dettagli saranno forniti all'inizio della prossima settimana".

Indignazione e rimedi

Non è la prima volta che le squadre della MLS sono costrette a emettere rimborsi a causa dell'assenza di Messi, il cui arrivo ha catalizzato l'attenzione e la presenza negli stadi di calcio negli Stati Uniti. Nel maggio 2024, l'assenza inaspettata di Leo ha costretto i Vancouver Whitecaps a offrire enormi sconti su cibo e bevande ai tifosi e poi, di fronte al malcontento dei tifosi, il club è stato costretto a offrire i biglietti per un'altra partita della Regular Season. D'altronde alcuni biglietti erano stati venduti tra i 300 e i 600 dollari. La Messi-mania è destinata a continuare fin quando la Pulga spruzzerà magia in campo.