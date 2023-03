Messi regala ai compagni del Mondiale un i-Phone con custodie d'oro

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Un regalo speciale per ognuno dei 26 compagni e per i membri dello staff, in tutto 35 persone, per ringraziarli della vittoria ai Mondiali in Qatar. Un generoso Lionel Messi ha voluto così omaggiare la Nazionale campione: secondo quanto riporta il 'Clarin' anche con foto, in occasione della premiazione 'The Best' della Fifa, Messi ha ricevuto a Parigi la visita di Benjamin Lyons, patron della 'Indesign Gold', azienda di accessori di lusso di cui la Pulce, come ha raccontato lo stesso Lyons, è da tempo cliente. Il capitano dell'Argentina ha deciso di regalare a compagni, al ct Scaloni e ai membri dello staff un I-Phone 14 con custodia d'oro su cui sono incisi lo stemma dell'Argentina con le tre stelle dei Mondiali vinti, la scritta "World Cup Champions 2022", il nome di ognuno e, nel caso dei calciatori, il numero di maglia che portavano al Mondiale.