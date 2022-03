Messi sul futuro: "Dopo il Mondiale ho intenzione di riconsiderare tante cose"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria sul Venezuela della sua Argentina Leo Messi ha parlato anche del proprio futuro con una frase sibillina su cosa farà dopo la Coppa del Mondo in Qatar del prossimo inverno: "Sono molto felice qui in Nazionale, c’è un gruppo meraviglioso e le persone mi vogliono bene e lo dimostrano ogni giorno di più. Sono grato per il sostegno dei nostri tifosi ogni volta che vengo in Argentina perché ci aiuta a vincere e rende tutto più bello. - continua Messi – Ora penso all’Ecuador, l’ultima partita di qualificazione, e ai Mondiali. Dopo non so, ma ho intenzione di riconsiderare tante cose comunque vada la competizione. Ci sono tante cose su cui riflettere". Parole che in Argentina fanno pensare a un possibile addio alla Nazionale da parte del classe '87 al termine della competizione iridata.