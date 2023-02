Messi trionfa al 'Fifa the Best' 2022 battendo Benzema e Mbappé

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - E' l'argentino del Paris Saint Germain Lionel Messi il vincitore del premio Fifa 'The Best player' 2022. Il capitano della squadra campione del mondo, che succede a Robert Lewandowski, è stato preferito agli altri due finalisti, i francesi Kylian Mbappè e Karim Benzema, suo rivali nella finale iridata in Qatar.