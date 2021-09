Messias: "Capisco che i tifosi volessero un nome importante. Darò il massimo in campo"

Junior Messias, nella sua conferenza stampa di presentazione da neo giocatore del Milan, ha parlato anche di chi si aspettava un nome più altisonante del suo per il ruolo di trequartista: "Capisco che i tifosi dopo 7/8 anni aspettassero un nome importante. Il club mi ha dato fiducia e voglio ripagarla. A parlare come sempre sarà il campo e voglio dare il meglio si me".