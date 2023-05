Messias: "Crotone-Milan il salto più grande: arrivi a giocare la Champions..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Junior Messias, nella sua intervista a 90min Italia, ha parlato di quello che cambia tra uno spogliatoio di Serie B e uno di Serie A. Queste le sue parole: "Cambia tanto perché quando giochi per salvarti o per rimanere nella categoria, è diverso da quando giochi per vincere. Il salto più grande è stato dal Crotone al Milan: passi a fare un campionato di vertice e a giocare la Champions, sogno di ogni bambino. Lì sono cambiate completamente le ambizioni"