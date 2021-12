Messias: "Pioli mi ha detto di stare tranquillo perché sono forte, mi ha dato una spinta in più"

Intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinò Sport, Junior Messias ha parlato dell'importanza di mister Stroppa e mister Pioli nella sua carriera:

Cosa ti ha dato Giovannino Stroppa, grande rossonero, e se lo senti ancora? “Sì, lo sento. Il mister è diventato un amico, mi ha dato tanto. Quando sono arrivato lì a Crotone lui con il suo modo di fare e allenare mi ha fatto crescere veramente”.

Cosa ti ha dato invece Stefano Pioli? Ricordi la prima cosa che ti ha detto? “C’è stato un periodo di difficoltà a causa degli infortuni. Magari in allenamento non stava andando bene, ma mister Pioli è venuto da me e mi ha detto: “Guarda che tu sei forte, stai tranquillo”. Mi ha dato una spinta in più”.