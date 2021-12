Messias: "Prima dell'arrivo al Milan ero testo. Poi piano piano mi sono abituato alla realtà"

Junior Messias è stato intervistato dal giornalista Carlo Pellegatti per una Q&A organizzata da StarCarisò Sport. Messias alla domanda su come ha vissuto le ore precedenti al trasferimento al Milan, ha detto: “Ero un po’ teso. Arrivare qua all’ultimo è stata una cosa bellissima, la notizia mi è arrivata alle due di notte. Non avevo ancora dormito e non sono riuscito a dormire. Poi il giorno dopo, piano piano, mi sono trovato nella realtà”.