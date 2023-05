Messias ricorda il gol all'Atletico: "Mi erano venuti dubbi: mi ha liberato la mente"

MilanNews.it

Junior Messias nel corso dell'intervista concessa a 90min Italia è tornato sul gol segnato contro l'Atletico Madrid in Champions League nella scorsa stagione, la sua prima rete con la maglia rossonera. Queste le parole del brasiliano: "Quel gol per me ha un significato importante. Mi erano venuti dubbi, se ero all'altezza del Milan: quel gol lì mi ha liberato un po' la mente. Quando arrivi al Milan c'è sempre qualcosina che ti fa pensare"