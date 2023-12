Messias rientra dall'infortunio, Gilardino: "Si allena con noi da due giorni ma sta bene"

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Messias e Retegui, che rientreranno proprio domani: "Domani ci saremo tutti. Sono felice di vedere anche nell’allenamento di ieri la squadra al completo. Messias e Retegui sono due giorni che si allenano col gruppo ma stanno bene. Li vedo sorridenti e presenti. Sono felice per loro perché sono giocatori importanti anche se domani non dovessero giocare dal primo minuto della partita, o se giocherà solo uno dei due".

Poi continua: "Sarà importante averli in gruppo e nelle scelte nella gara. E’ un input importante per la squadra, anche perchè poi inizia il mercato. E' un obbligo che chi sarà dentro questa squadra e lavorerà con me e lo staff sia gente sorridente, vogliosa, che desidera vestire questa maglia, che abbia un approccio importante in settimana. Voglio grandissima concorrenza perché fa alzare il livello degli allenamenti. E’ bello avere la rosa al completo, è stimolante nelle scelte per me ma lo deve essere anche per i giocatori"