Messias saluta e ringrazia il Milan sui social ricordando la prima rete in Champions contro l’Atletico Madrid

Con un post sul proprio profilo Instagram, Junior Messias ha salutato il Milan dopo due stagioni assieme: "Non ho trovato altra immagine migliore di questa per esprimere l’emozione di vestire questa maglia. Sono stati giorni di lotta e duro lavoro per onorare questi colori. Grazie Milan e grazie a tutti i tifosi".