Mexico 70 - Domenica parata di campioni per 50 anni dalla storica finale

Un Mondiale storico, il cui apice fu raggiunto dalla mitica Italia-Germania 4-3 dell'Azteca ribattezzata "la partita del secolo". A 50 anni di distanza dal primo mondiale trasmesso in diretta e a colori in tutto il pianeta, all'Ambasciata del Messico a Roma domenica 21 giugno si celebrerà il ricordo di México 70 e del popolo messicano che lo ospitò. Mezzo secolo dopo la storica partita dell'Azteca, Italia, Germania e Messico rinnovano amicizia, affinità e voglia di tessere nuovi legami ed entusiasmi. Numerosi e illustri ospiti si alterneranno domenica, dal presidente della Figc Gabriele Gravina, ai mitici azzurri Gianni Rivera, Roberto Boninsegna e Giancarlo De Sisti. Diverse anche le presenze istituzionali, dai sottosegretari degli Affari Esteri Ricardo Merlo e Manlio Di Stefano, al vicesegretario Generale Michele Baiano, il capo gabinetto del ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Giovanni Panebianco, la segretaria generale dell'Istituto Italo-Latinoamericano Antonella Cavallari, gli Ambasciatori di Germania e Messico in Italia, Viktor Elbling e Carlos García de Alba, e l'Ambasciatore del Messico presso la Santa Sede Alberto Barranco. Nell'ambito del programma, il pubblico ascolterà il messaggio del segretario di Stato Vaticano, Mons. Pietro Parolin, in relazione all'evento, oltre alle testimonianze, i messaggi e i saluti dei protagonisti di México 70, tra cui: Pelé, Karl-Heinz Rummenigge, Roberto Rivellino, Gérson de Gérson Oliveira Nunes, Enrique Borja, Ignacio Calderón, Guillermo 'El Campeón' Hernández, Javier 'El Cabo' Valdivia e Víctor Espárrago. (ANSA).