Mezzora di audizione per Mourinho: si attende dispositivo

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Audizione durata mezz'ora alla Corte sportiva d'appello per il ricorso della Roma sulla squalifica di due giornate a Mourinho. Lo Special One era presente insieme ai legali ma non ha rilasciato dichiarazioni lasciando l'edificio di Via Campania da un'uscita secondaria . È atteso in giornata il dispositivo con la sentenza. (ANSA).