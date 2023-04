MF - I creditori cinesi di Zhang mirano ad aggredire i suoi asset in Italia

Fonte: tuttomercatoweb.com

I creditori cinesi di Steven Zhang, guidati dalla China Construction Bank, mirano ad aggredire gli asset in Italia del presidente dell'Inter per recuperare un prestito di 255 milioni di dollari non rimborsato. Lo scrive 'Milano e Finanza': gli istituti bancari sono pronti ad avanzare l’azione di riconoscimento in Italia della sentenza del tribunale di Hong Kong che aveva dato torto al presidente dell’Inter e di Suning International nella causa intentata per recuperare 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) di prestiti e un’obbligazione inadempiente che Zhang aveva garantito.

L'istanza è stata assegnata alla Sezione specializzata per le Imprese del tribunale di Milano. La prima udienza, inizialmente prevista per lo scorso 8 marzo è stata poi spostata a mercoledì 19 aprile