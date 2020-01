Miccichè, non torno alla guida della Lega

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Ad oggi non sono assolutamente disponibile a tornare alla guida della Lega di serie A, in quanto non intravedo le minime condizioni necessarie per proseguire nell'attività di rilancio finora svolta". Lo afferma Gaetano Miccichè all'ANSA, in risposta alle voci che si sono susseguite in queste ultime settimane a proposito di una richiesta di tornare arrivata da parte di numerose società e Presidenti, dopo le dimissioni rassegnate il 19 novembre scorso. "Ho lavorato 18 mesi al progetto di una lega di successo, a livello delle migliori europee. La Lega di serie A ha enormi potenzialità e tutti insieme avevamo iniziato un processo virtuoso, come dimostrano anche le delibere prese nei 18 mesi della mia presidenza, tutte all'unanimità e rivolte all'interesse generale. Mi auguro - conclude Miccichè - che la Lega possa tornare alla normalità e continuare quel processo virtuoso di crescita e trasparenza che avevamo iniziato". (ANSA).