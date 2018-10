Miccichè, passo avanti contro pirateria

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Nell'incontro con il commissario abbiamo discusso del nuovo regolamento approvato da Agcom sulla tutela del diritto d'autore, che entrerà in vigore al più presto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale". Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega di Serie A, dopo l'incontro con il commissario dell'Agcom, Antonio Martusciello. "Il nuovo regolamento - prosegue Miccichè - tiene conto delle istanze della Lega Serie A, che ha chiesto di migliorare gli strumenti di difesa del diritto di autore. Si tratta di un importante primo passo verso una maggiore incisività nella lotta alla pirateria audiovisiva, che vede il mondo del calcio tra le principali vittime in Italia, si va ad affiancare al grande lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine per contrastare un crimine che danneggia, non solo il patrimonio dei club e degli appassionati di calcio, ma anche priva tutto il movimento del calcio delle risorse necessarie alla crescita".